Au Clair de la Lune : Un monde nouveau s'ouvre à nous, on y va, on n'a pas le choix, on avance, c'est une évidence sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Un monde nouveau s'ouvre à nous, on y va, on n'a pas le choix, on avance, c'est une évidence
CLIO AMOUREUSE
JEAN LOUIS MURAT TE GARDER PRES DE MOI
GIRLS IN HAWAII OUI MAIS
TERRIER TOURNIQUET
WARISOULX JE VIENS JETER NOS MORTS
JACQUES DUVALL LA VIEILLE LOCOMOTIVE
GEORGES BRASSENS LA CHASSE AUX PAPILLONS
SANSEVERINO FREDDY
BEN MAZUE QUAND JE MARCHE
SYLVAIN FESSON ET ARTHUR DEVREUX SONIQUE MOI
VANESSA PARADIS LE BAISER
JANE BIRKIN/MIOSSEC POUR UN FLIRT AVEC TOI
DAMSO 911
OUTED EGOCENTRIQUES
LEOPOLDINE HH PSYCHOTROPIQUE
FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU
JULIEN GRANEL BAGARRE BAGARRE
KLON WEST