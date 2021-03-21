Au Clair de la Lune : Cette nuit je vous emmène à la plage, en voiture, à la fête foraine sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Cette nuit je vous emmène à la plage, en voiture, à la fête foraine
FEU CHATTERTON SOUVENIR
BENJAMIN SCHOOS MELODIE SOUVENIR
POOM DE LA VITESSE A L IVRESSE
CAMELIA JORDANA SILENCE
BLEU TOUCAN HANOI CAFE
CLEA VINCENT DU SANG SUR LES CONGAS
SACHA TOOROP AUSSI BELLE EST DOUCE (radio edit)
YVES SIMON J AI REVE NEW YORK
LA FELINE ALENTOUR DE LUNE (COVER PIERRE VASSILIU)
MAISSIAT GRAND HUIT
VERONIQUE SANSON LE PRINTEMPS EST LA
JULIETTE GRECO LES BEAUX JOURS REVIENNENT
ETIENNE DAHO HEURES HINDOUES
SMAHLO LA NUIT
HERVE SI BIEN DU MAL
ALICE SPA MOI PAS JALOUSE
EMILY LOIZEAU LA FEMME A BARBE
DAVEN KELLER SLOGAN