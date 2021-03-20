Au Clair de la Lune : En musique pour passer le temps, pour surmonter noblement ses sentiments, pour dire combien on s'aime sur Auvio

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Au Clair de la Lune

La Première - Chanson française

Au Clair de la Lune

En musique pour passer le temps, pour surmonter noblement ses sentiments, pour dire combien on s'aime

  • 1 h

BENJAMIN BIOLAY RENDEZ VOUS QUI SAIT
TURQUOISE CHAT NOIR
VIRGINIE LEDOYEN TOI MON AMOUR MON AMI
KREGO TON NOM
MAGENTA TOM TOM CLUB
LUIS CLAVIS JOB
WILLIAM SHELLER UNE CHANSON NOBLE ET SENTIMENTALE
LEO FERRE JE CHANTE POUR PASSER LE TEMPS
LUDO PIN LA FIN DU MONDE
LES VALENTINS JE T ECRIS
LA GRANDE SOPHIE PEUT ETRE JAMAIS
LE MANOU BOULE DISCO
STEPHAN EICHER COMBIEN DE TEMPS
NAIF GOUTE MOI
EMILIE SIMON CETTE OMBRE
SAGES COMME DES SAUVAGES INATTENDU
MONSIEUR CHANCE CHERCHEZ LE GARCON
PAULINE CROZE SOLUTION

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