Au Clair de la Lune : Bilan de culture générale, flore tropicale et la bravoure de ceux qui osent sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Bilan de culture générale, flore tropicale et la bravoure de ceux qui osent
OURS LE CAFARD DES FANFARES
LISA PORTELLI CHERCHE LA JOIE
PRESQUE OUI TOUT ME PARLE DE TOI
BENJAMIN BIOLAY RUE SAINT LOUIS EN L ILE (FEAT JULIETTE ARMANET)
LA FELINE PALMIERS SAUVAGES
ARDEN SANS SOLEIL
STEPHAN EICHER DANS TON DOS
MICHEL DELPECH TRENTE MANIERES DE QUITTER UNE FILLE
STPH TIENS MOI BIEN
ARNAUD FLEURENT DIDIER FRANCE CULTURE
ZAZIE 20 ANS
FRANCOISE HARDY/ALAIN BASHUNG QUE RESTE T IL DE NOS AMOURS
CLARA LUCIANI ET PHILIPPE KATERINE QU EST CE QUE T ES BEAU
MOODOID IDEAL (FEAT JULIETTE ARMANET)
JACQUES DUVALL OUGREE
DIAMANTS ALEXANDRA
MONOGRENADE CE SOIR
MIOSSEC QUE DEVIENT TON POING QUAND TU TENDS LES DOIGTS