Au Clair de la Lune : Paradis artificiels, détente, souplesse et légèreté sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Paradis artificiels, détente, souplesse et légèreté
NOUVELLE VAGUE/CAMILLE PUTAIN PUTAIN
PEPITE TANT DE PEINE
FLORENT MARCHET SPACE OPERA
HERVE SI BIEN DU MAL
VINCENT SCARITO RECHERCHE IDEALE
MIEL DE MONTAGNE RELAX LE PLEXUS
ETIENNE DAHO LE BRASIER
VERONIQUE SANSON VANCOUVER
Swing Richesse
CLEA VINCENT SEUL SOUS LA LUNE
MICHEL BERGER/FRANCE GALL SUPERFICIEL ET LEGER
HUBERT MOUNIER L AMOUR EST DANS L AIR
GREG HOUBEN LA MOUETTE
DAVID NUMWAMI THEMA
POMME ANXIETE (REMIX)
CHIEN NOIR LUMIERE BLEUE
LOUIS/VIRGINIE LEDOYEN OPIUM FUMEE DE REVE
LA FEMME COOL COLORADO