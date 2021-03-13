Au Clair de la Lune : De la mélancolie, du feu et des étincelles sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De la mélancolie, du feu et des étincelles
FRANCOIZ BREUT MES PECHES S ACCUMULENT
MICHEL LINDEN ET PEUT ETRE DEMAIN
METEO MIRAGE TON NOM
POOM IL N'Y A PAS D'AMOUR HEUREUX
LEO FERRE AVEC LE TEMPS
BAPTISTE W HAMON JE BRULE
ILIONA RESTE
KARIN CLERCQ IL VAUT MIEUX EN RIRE
JEANNE CHERHAL 5 OU 6 ANNEES
GABRIELLE VERLEYEN LE RENARD PASSE (FEAT LEO PAZ)
IVAN TIRTIAUX TA TRISTESSE
ALAIN SOUCHON LES CADORS
DOMINIQUE A LES EVEILLES
ALKA BATARDS SUPREMES
HUNTER BRILLER
MALIK DJOUDI SOUS GARANTIE
DANIEL DARC NIJINSKY
DIMITRI FROM PARIS UN TERLUDE