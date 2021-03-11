Au Clair de la Lune : De la chance, un chef d'oeuvre et de l'air frais sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De la chance, un chef d'oeuvre et de l'air frais
SERGE GAINSBOURG ET JANE BIRKIN LA CHANSON DE SLOGAN
UMAN LA VIE EST BELLE
LES GAMMAS LA VIE DES ANGES
ICHON NOIR OU BLANC
SASKIA LA MER
GRIMME ON MERITE UN CHEF D OEUVRE
PAULINE CROZE T ES BEAU
ISABELLE AUBRET LE CIEL LA TERRE L EAU (BOF "Alexandre le bienheureux")
ANTOINE HENAUT A TABLE
SEVERIN CA IRA TU VERRAS
ALBIN DE LA SIMONE MES EPAULES
NINO FERRER LES HOMMES A TOUT FAIRE
KLON WEST
PIERRE LAPOINTE QU EN EST IL DE LA CHANCE
BERTIER GRANDS BRULES
MAXIME LE FORESTIER LE PETIT AIR
JP NATAF MON AMI D EN HAUT
VIANNEY JE M EN VAIS