Au Clair de la Lune : De la gêne, des battements de coeur et des psychotropes au soleil sur Auvio

CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN

THERAPIE TAXI ETE 90

JULIEN DORE NOUS

DAVID NUMWAMI BEATS

MARTIN LUMINET COEUR

JULIEN GRANEL BAGARRE BAGARRE

TENTATIVE PILE PALE

CHRISTINE AND THE QUEENS SAINT CLAUDE

ROZA COULE AMOUR

LEOPOLDINE HH PSYCHOTROPIQUE

GREG HOUBEN LA MOUETTE

DALVA LUMEN

FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS COUCOU

CHARLES DOLLE FUNAMBULE

MATTHIEU THONON MASSER

DANIEL PABOEUF L HELICO

FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU

GHERN EN FINIR AVEC TOI

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN