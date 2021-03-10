Au Clair de la Lune : De la gêne, des battements de coeur et des psychotropes au soleil sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De la gêne, des battements de coeur et des psychotropes au soleil
CLOU JUSQU ICI TOUT VA BIEN
THERAPIE TAXI ETE 90
JULIEN DORE NOUS
DAVID NUMWAMI BEATS
MARTIN LUMINET COEUR
JULIEN GRANEL BAGARRE BAGARRE
TENTATIVE PILE PALE
CHRISTINE AND THE QUEENS SAINT CLAUDE
ROZA COULE AMOUR
LEOPOLDINE HH PSYCHOTROPIQUE
GREG HOUBEN LA MOUETTE
DALVA LUMEN
FRANCOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS COUCOU
CHARLES DOLLE FUNAMBULE
MATTHIEU THONON MASSER
DANIEL PABOEUF L HELICO
FEU CHATTERTON MONDE NOUVEAU
GHERN EN FINIR AVEC TOI