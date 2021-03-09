Au Clair de la Lune : Des rêves, des anges et des mensonges sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des rêves, des anges et des mensonges
JULIEN CLERC CA COMMENCE COMME UN REVE
VINCENT VENET SAINTANGE
BERTRAND BURGALAT SENTINELLE MATHEMATIQUE
TELEX MOSKOW DISKOW (REMASTERED)
ZOO BABY UNE METAPHORE POUR L AMOUR
BENJAMIN BIOLAY VISAGE PALE
KLOOT PER W NUITS BLANCHES
ALAIN BASHUNG LA NUIT JE MENS
LA MAJA UNE SEULE DOSE
AUREL HIER LA PLAGE
MARTIN MARTIN ARC EN CIEL
OLIVE CA ROULE
CLOU CESSE CESSE
VANESSA PARADIS LE TOURBILLON DE LA VIE
PEET REVES (FEAT ZWANGERE GUY)
RAPHAEL LE TRAIN DU SOIR (FEAT POMME)
ROSIE VALLAND CHAOS
SANDOR MOLOSSE