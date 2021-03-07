Au Clair de la Lune : Des lumières étincelantes et des envies communes sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des lumières étincelantes et des envies communes
FLORENT MARCHET TOUS PAREILS
VINCENT LIBEN LES CEVENNES
NICOLAS COMMENT EST CE L EST
BENJAMIN BIOLAY/JEANNE CHERHAL BRANDT RHAPSODY
DALVA LUMEN
GREG HOUBEN RIO LIEGE
MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
BARBARA GOTTINGEN
ESTELLE BALDE KILE
LAURENT VOULZY LE REVE DU PECHEUR
ANIS AVEC LE VENT
NIAGARA ENCORE UN DERNIER BAISER
ETIENNE DAHO SON SILENCE EN DIT LONG
CAMELIA JORDANA SILENCE
RIVE VOGUE
FRANCIS CABREL DUR COMME FER (RADIO EDIT)
LOUIS BERTIGNAC CES IDEES LA
JULIE B BONNIE/CORNU MARIE PLANE