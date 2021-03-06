Au Clair de la Lune : Du cinéma, de la romance et de bonnes ondes sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Du cinéma, de la romance et de bonnes ondes
BENJAMIN BIOLAY QU EST CE QUE CA PEUT FAIRE
JULIEN DORE LA FEVER (USLEF REMIX)
LA GRANDE SOPHIE MA RADIO
DAVID NUMWAMI THEMA
FLAVIEN BERGER MICROSONO
ILIA IL Y A
LOUIS CHEDID HOLD UP
FRANCOISE HARDY SOLEIL
NACH ALLO
SUPERLUX BABY BOO
JEAN FRANCOIS COEN UN FILM SNOB POUR MARTIEN
MICHEL DELPECH QUAND J ETAIS CHANTEUR
PAULINE CROZE SOLUTION
DORIAND LA BELLE ENDORMIE
PERITELLE ROMANCE
MORGAN MALAISE
CLAIRE DITERZI INFIDELE
LA FELINE ALENTOUR DE LUNE (COVER PIERRE VASSILIU)