Au Clair de la Lune : Ce soir on cherche où se tourner, où partir et pour aller où? sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir on cherche où se tourner, où partir et pour aller où?
PIERRE BONDU LA COMPLAINTE DU MATAMORE
PRESQUE OUI SEQUOIA
JEAN LOUIS AUBERT OU ME TOURNER
SACHA TOOROP JE TE REVIENDRAI
WILLIAM SHELLER UN HOMME HEUREUX
JEANNE CHERHAL FINISTERE
AKSAK MABOUL SILHOUETTES
BRIGITTE FONTAINE JE SUIS INADAPTEE
VENDREDI SUR MER CHEWING GUM
MESPARROW NE ME CHANGE PAS
ALAIN BASHUNG ELEGANCE
HOLDEN MADRID
ALICE SPA TES MOTS D AMOUR
BABET LE MARIN
JULIETTE ET LES INDEPENDANTS LEGER DETAIL
LEO FIFTY FIVE C EST LA MEME CHOSE
PRIMERO SEREIN
MATHIEU SAIKALY JE T'AI CHERCHEE