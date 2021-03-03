Au Clair de la Lune : Travailler, s'embrasser et voyager sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Travailler, s'embrasser et voyager
PATXI S EMBRASSER
GREG HOUBEN ANIMAL (RADIO EDIT)
MARIE MODIANO JE TE VEUX
FRANCOISE HARDY LE LARGE
SATELLITE JOCKEY DROLE DE JOURNEE
PIERRE III MOUVEMENT
ALAIN CHAMFORT BONS BAISERS D ICI
MOUSSA CABRIOLI
GOODBYE MOSCOW L OCEAN
DAN LACKSMAN HONG KONG LOVE
DANIEL HELIN LE BONHEUR
BERNARD LAVILLIERS L ESPOIR (DUO AVEC JEANNE CHERHAL)
MARIE FLORE TOUT OU RIEN
HERVE SI BIEN DU MAL
L IMPERATRICE PARIS
GAETAN NONCHALANT GAGNER SON PAIN
NICOLAS JULES L AMICALE DES JOUEURS DE LUTH
SUAREZ COULEUR CAFE