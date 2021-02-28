Au Clair de la Lune : Dans la note, dans l'attente, dans l'air du temps sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Dans la note, dans l'attente, dans l'air du temps
FRANCK MONNET/CAMELIA JORDANA PLUS RIEN A ME METTRE
ILIONA MOINS JOLI
JEAN FERRAT LA MONTAGNE
YAEL NAIM ATTENDRE
NOE PRESZOW QUE TOUT S DANSE
SACHA TOOROP LE FUTUR EST PLUS PROCHE
VALERIE LEULLIOT L EAU DU GANGE
LA GRANDE SOPHIE QUELQU UN D AUTRE
DANIEL HELIN LE BONHEUR
ARTHUR H CHEVAL DE FEU
KAREN BRUNON OU JE VAIS
CLEA VINCENT NEUILLY
SMAHLO ESILI
MICHEL POLNAREFF LE BAL DES LAZES
IGNATUS L AIR EST DIFFERENT
JEROME MINIERE LE VRAI LE FAUX
OURS SI JE SUIS FOU
JULIEN BAER LE LA