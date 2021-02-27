Au Clair de la Lune : Cette nuit un peu de provocation, des départs, des attentes sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Cette nuit un peu de provocation, des départs, des attentes
TELEPHONE CENDRILLON
KREGO MILLENIALS
ANDREANNE A MALETTE ALASKA
PIROUETTES OULALA
METEO MIRAGE TON NOM
MELODY GARDOT LA VIE EN ROSE
CASCADEUR COLLECTOR feat. Christophe
AGAPE ON NE VIT QU UNE FOIS
ISOLDE PROVOCATEUR
HUGO LES PHOTOS
MESPARROW DIFFERENTE
VERONIQUE SANSON UNE NUIT SUR TON EPAULE
MORTALCOMBAT LE GRIS ET LE BLEU
PRIMERO LONGUES HEURES
SWING S EN ALLER (FEAT ANGELE)
HENRI SALVADOR VOUS
AMARULA CAFE CLUB OD E
STEPHANIE BLANCHOUD DEUX MILLE VINGT (FEAT MARBLE SOUNDS)