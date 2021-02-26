Au Clair de la Lune : Danser, jouer, chanter sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Danser, jouer, chanter
LA GRANDE SOPHIE ON SAVAIT (DEVENIR GRAND)
ANTOINE ARMEDAN DANSER SOUS LA PLUIE
SAULE LA CHANSON DE PREVERT (Gainsbourg)
JANE BIRKIN LES JEUX INTERDITS
POLO & PAN COEUR CROISE
ALICE ET MOI T ES FAIT POUR ME PLAIRE
DOMINIQUE DALCAN PLUS LOIN MAIS JUSQU OU
SERGE REGGIANI LE SOUFFLEUR
LOU ADRIANE CASSIDY LA FIN DU MONDE A TOUS LES JOURS
ALINE JE BOIS JE DANSE (RADIO EDIT)
LES VALENTINS ETRETAT
NICOLE CROISILLE LES UNS ET LES AUTRES
NOE PRESZOW LES ARMES QUE J AI
SUPERFLU QUAND HOMME BLANC COUPE DU BOIS
PLASTIC BERTRAND TOUT PETIT LA PLANETE (SIMON LESAINT REMIX)
CHANCE LE COURANT
LITTLE RABBITS SIMCA 1000
MICHEL BERGER CELUI QUI CHANTE