Au Clair de la Lune : Fête foraine, plaine de jeux et train de nuit sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Fête foraine, plaine de jeux et train de nuit
JANE BIRKIN/ETIENNE DAHO LA GRIPPE
ANTOINE CHANCE LA NUIT A SES DEFAUTS
MORTALCOMBAT BEAU ET DECADENT
FRANCE GALL POUPEE DE CIRE POUPEE DE SON
PR2B OCEAN FOREVER
KEREN ANN SUR LE FIL
JACQUES DUVALL ELIZABETH TAYLOR
JULIETTE GRECO JOLIE MOME
ORELSAN BASIQUE
POIRIER RIEN N EST IMPOSSIBLE
jingle
LA GRANDE SOPHIE DANS LE SHOW BUSINESS
MICHEL DELPECH TRENTE MANIERES DE QUITTER UNE FILLE
GAEL FAYE LUNDI MECHANT
TEKI LATEX/LIO LES MATINS DE PARIS
ALICE ET MOI JE VEUX SORTIR AVEC UN RAPPEUR
TERRIER TOURNIQUET
VEENCE HANAO MANEGE
RAPHAEL LE TRAIN DU SOIR (FEAT POMME)