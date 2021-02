Au Clair de la Lune : Délicatesse, légèreté, finesse et insouciance. Un programme musical 100% francophone. sur Auvio

CHARLOTTE GAINSBOURG REST

JEANNE CHERHAL L AN 40

DORIAND LA MACHINE A LAVER

JP NATAF JEAN-PHILIPPE

MARIE-FLORE PASSADE DIGITALE

BERTRAND BELIN CHOSES NOUVELLES

MOODOID IDEAL (FEAT JULIETTE ARMANET)

DOMINIQUE DALCAN LES ANNEES BLUES

PIERRE PERRET FILLETTE LE BONHEUR C EST TOUJOURS POUR DEMAIN

EMILY LOIZEAU MA MAISON

OLIVER HETEROTOPIA (FEAT YELLE)

RITA MITSOUKO/ORCHESTRE LAMOUREUX IL PATINAIT MERVEILLEUSEMENT

JEAN LOUIS AUBERT OU ME TOURNER

SANDRINE COLLARD CACHE CACHE DANS LE NOIR

CLAIRE LAFFUT ETRANGE MELANGE

MIEL DE MONTAGNE FRAGILE

LE YETI LEGER LEGER

DICK ANNEGARN BRUXELLES

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN