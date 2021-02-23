Au Clair de la Lune : Délicatesse, légèreté, finesse et insouciance. Un programme musical 100% francophone. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Délicatesse, légèreté, finesse et insouciance. Un programme musical 100% francophone.
CHARLOTTE GAINSBOURG REST
JEANNE CHERHAL L AN 40
DORIAND LA MACHINE A LAVER
JP NATAF JEAN-PHILIPPE
MARIE-FLORE PASSADE DIGITALE
BERTRAND BELIN CHOSES NOUVELLES
MOODOID IDEAL (FEAT JULIETTE ARMANET)
DOMINIQUE DALCAN LES ANNEES BLUES
PIERRE PERRET FILLETTE LE BONHEUR C EST TOUJOURS POUR DEMAIN
EMILY LOIZEAU MA MAISON
OLIVER HETEROTOPIA (FEAT YELLE)
RITA MITSOUKO/ORCHESTRE LAMOUREUX IL PATINAIT MERVEILLEUSEMENT
JEAN LOUIS AUBERT OU ME TOURNER
SANDRINE COLLARD CACHE CACHE DANS LE NOIR
CLAIRE LAFFUT ETRANGE MELANGE
MIEL DE MONTAGNE FRAGILE
LE YETI LEGER LEGER
DICK ANNEGARN BRUXELLES