Au Clair de la Lune : Du feu, de la lumière, de l'espoir et la mer sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Du feu, de la lumière, de l'espoir et la mer
JACQUES BREL LES MARQUISES
PENDENTIF VERTIGE EXHAUSSE
THOMAS DUTRONC C EST SI BON (FEAT IGGY POP AND DIANA KRALL
LA FELINE OU EST PASSEE TON AME
BERTRAND BELIN UN DELUGE
ALAIN BASHUNG LA NUIT JE MENS
TIM DUP PLACE ESPOIR
BARBARA DIS QUAND REVIENDRAS TU
YSEULT CORPS
CAMILLE TA DOULEUR
VIDEOCLUB AMOUR PLASTIQUE
ATOME TES YEUX
BERTIER GRANDS BRULES
BARBAGALLO NOUVEAU SIDOBRE
VINCENT SCARITO FRENCH SONG
jingle
POMME LA LUMIERE (REWORK)
MAUD LUBECQ LE PARAPLUIE
SEAN LENNON/ M L ECLIPSE