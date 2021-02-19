Au Clair de la Lune : Rencontres, découvertes, détente et attente sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Rencontres, découvertes, détente et attente
LAURENT VOULZY SLOW DOWN
DAVID NUMWAMI BEATS
JULIEN RIBOT NUE SUR UN SOFA
HERVE SI BIEN DU MAL
GREG HOUBEN COMMENT TE DIRE ADIEU
ZOO BABY UNE METAPHORE POUR L AMOUR
ETIENNE DAHO UN SERPENT SANS IMPORTANCE
PIERRE VASSILIU QUI C EST CELUI LA
MICHEL LINDEN ET PEUT ETRE DEMAIN
VINCENT DELERM DOMINIQUE A KEREN ANN VERUCA SALT ET FRANK BLACK
GRAND CORPS MALADE IL NOUS RESTERA CA
JULIEN CLERC JE T AIME ETC
MUSSET ORION
BASTIEN LALLEMANT L AMOUR
BERTRAND BELIN NUITS BLEUES
LILEE RENGAINE
ANAIS FARNIENTE
YAEL NAIM ATTENDRE