Au Clair de la Lune : Rétrospection et réinvention à tort ou à raison sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Rétrospection et réinvention à tort ou à raison
CHARLELIE COUTURE UN JOUR LES ANGES
LUDO PIN LA FIN DU MONDE
DICK ANNEGARN COUTANCES
CLOU CESSE CESSE
FRANCOIZ BREUT SI TU DISAIS
LAURA CAHEN CAVALE
JULIEN DORE PORTO VECCHIO
JEAN ROGER CAUSSIMON COMME A OSTENDE
FLAVIEN BERGER MICROSONO
LEO FERRE POETES VOS PAPIERS
LADY SIR LE TEMPS PASSE
FRANCOISE HARDY DIX HEURES EN ETE
TELEX MOSKOW DISKOW (REMASTERED)
GRAND POPO FOOTBALL CLUB LES HOMMES C EST PAS DES MECS BIEN
ILIA IL Y A
MOUSSA SIMPLE (FT CLAIRE LAFFUT)
PRUDENCE A TORT OU A RAISON
BORA BORIS EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)