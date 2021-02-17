Au Clair de la Lune : Philosophie de vie et promesse de jours meilleurs sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Philosophie de vie et promesse de jours meilleurs
BENJAMIN BIOLAY/VANESSA PARADIS PROFITE
ALEK ET LES JAPONAISES NI CHAUD NI FROID
GREG HOUBEN LA MOUETTE
DAVID NUMWAMI LE FISC DE L AMOUR
CHARLES DOLLE FUNAMBULE
VENDREDI SUR MER ECOUTE CHERIE
AUREL HIER LA PLAGE
GEORGES MOUSTAKI LA PHILOSOPHIE BATUCADA.
CLEA VINCENT N DIS RIEN
MARTIN SOLVEIG LINDA
PAULINE CROZE MISE A NUE
SERGE GAINSBOURG/JACQUES DUTRONC/JANE BIRKIN LES PETITS PAPIERS
OURS LA 5EME SAISON
NICOLAS COMMENT NOUS ETIONS DIEU
LOLA LE LANN LOLA A L EAU
PIROUETTES CA IRA CA IRA
ANTOINE LEONPAUL UN AUTRE HOMME
PRIMERO SEREIN