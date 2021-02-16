Au Clair de la Lune : De la danse, de l'eau, de l'air et de la poésie sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De la danse, de l'eau, de l'air et de la poésie
STEPHAN EICHER MANTEAU DE GLOIRE
AGAPE PEUR DU VIDE
MIOSSEC JE M EN VAIS
FRANCIS CABREL PEUPLE DES FONTAINES
GAEL FAYE TROPICAL
HOLLYDAYS ON A DEJA
ARNO/JANE BIRKIN ELISA
LEO FERRE LE PONT MIRABEAU
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
MELVIL POUPAUD UN SIMPLE APPAREIL
LEONORE BRUSSELS
ALAIN CHAMFORT CHASSEUR D IVOIRE
LOUS AND THE YAKUZA AMIGO
PHILIPPE POIRIER MON AMIE RAFFOLE
MINUIT EXIL
DOMINIQUE A LA POESIE
JEROME MINIERE QUELQUE CHOSE DE RECTANGULAIRE
KLON WEST