Au Clair de la Lune : Inattendu, inouï, ou reconnaissable entre tous, on souffle le chaud et le froid en français dans le texte sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Inattendu, inouï, ou reconnaissable entre tous, on souffle le chaud et le froid en français dans le texte
ETIENNE DAHO LES FLOCONS DE L ETE
LISZA CENDRES
MIOSSEC LE VOISIN
DOMINIQUE A LES EVEILLES
BERTRAND BURGALAT L ENFANT SUR LA BANQUETTE ARRIERE
VIDEOCLUB EN NUIT
FRANCOIZ BREUT A L AVEUGLETTE
CHARLES AZNAVOUR PLUS BLEU QUE TES YEUX
L LA BEAUTE D AVA GARDNER
PASCAL PARISOT CA ALORS
CAMILLE L ETOURDERIE
CLAUDE NOUGARO TOULOUSE
JEAN LOUIS AUBERT OU ME TOURNER
INSECTE LA VALENTINE
MARIE FLORE BRAQUAGE
MIEL DE MONTAGNE POURQUOI PAS
JERONIMO LA CHIENNE DE BAIKONOUR
CLOU CESSE CESSE