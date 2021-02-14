Au Clair de la Lune : Inattendu, inouï, ou reconnaissable entre tous, on souffle le chaud et le froid en français dans le texte sur Auvio

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Au Clair de la Lune

La Première - Chanson française

Au Clair de la Lune

Inattendu, inouï, ou reconnaissable entre tous, on souffle le chaud et le froid en français dans le texte

  • 1 h

ETIENNE DAHO LES FLOCONS DE L ETE
LISZA CENDRES
MIOSSEC LE VOISIN
DOMINIQUE A LES EVEILLES
BERTRAND BURGALAT L ENFANT SUR LA BANQUETTE ARRIERE
VIDEOCLUB EN NUIT
FRANCOIZ BREUT A L AVEUGLETTE
CHARLES AZNAVOUR PLUS BLEU QUE TES YEUX
L LA BEAUTE D AVA GARDNER
PASCAL PARISOT CA ALORS
CAMILLE L ETOURDERIE
CLAUDE NOUGARO TOULOUSE
JEAN LOUIS AUBERT OU ME TOURNER
INSECTE LA VALENTINE
MARIE FLORE BRAQUAGE
MIEL DE MONTAGNE POURQUOI PAS
JERONIMO LA CHIENNE DE BAIKONOUR
CLOU CESSE CESSE

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