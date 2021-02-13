Au Clair de la Lune : Ce soir détente totale en ballade à l'air libre au bord de l'eau sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir détente totale en ballade à l'air libre au bord de l'eau
SERGE GAINSBOURG LE CLAQUEUR DE DOIGTS
NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES
JEROME MINIERE L AIR DU DEHORS
ICHON NOIR OU BLANC
PETER PETER LITTLE SHANGRI-LA
EMILIE SIMON CETTE OMBRE
STEPHAN EICHER RIEN A VOIR
BENJAMIN BIOLAY HYPERTRANQUILLE
MATTHIEU THONON MASSER
ARIANE MOFFATT REVERBERE
ALBIN DE LA SIMONE TU VAS RIRE
MAXIME LE FORESTIER LA P TITE HIRONDELLE
PAULINE CROZE SOLUTION
FLORIAN MONA L ESQUIMAUDE
GOODBYE MOSCOW L OCEAN
ALEX BEAUPAIN ON AVANCE
MONTGOMERY JEREMY
CELENASOPHIA ME PLONGER DANS TES YEUX