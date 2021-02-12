Au Clair de la Lune : Ce soir des bestioles, des amourettes et des souvenirs encombrants sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir des bestioles, des amourettes et des souvenirs encombrants
KARIN CLERCQ JE GARDE (FEAT SACHA TOOROP)
BERTIER TIERRA DEL FUEGO
MADJO LE NID DES 100 SOUCIS
FRANCIS CABREL TE RESSEMBLER
CORINE PLUIE FINE (POLO & PAN REMIX)
CHIEN NOIR CACHE CACHE
ELODIE FREGE LA CEINTURE
JEAN FERRAT LA FEMME EST L AVENIR DE L HOMME
PAUPIERES REX
MANO SOLO ANIMALS
MARIE WARNANT EXIT
GRAEME ALLWRIGHT SUZANNE
ALAIN SOUCHON JALOUX DU SOLEIL
FLORENT MARCHET MES NOUVEAUX AMIS
MORGAN MALAISE
ALBIN DE LA SIMONE DANS LA TETE
PEAU INSTANT T
LISA PORTELLI CHERCHE LA JOIE