Au Clair de la Lune : Ce soir des secrets, des fleurs et des contacts rapprochés sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir des secrets, des fleurs et des contacts rapprochés
ETIENNE DAHO LE JARDIN
EDDY CRAMPES LE COURAGE DES OISEAUX
IGNATUS L ARGENT
RAPHAEL LE TRAIN DU SOIR (FEAT POMME)
LA FELINE POUR LA PEAU
BERTRAND BURGALAT LES CHOSES QU ON NE PEUT DIRE A PERSONNE
LAURENT VOULZY BELEM (RADIO EDIT)
GILBERT BECAUD L IMPORTANT C EST LA ROSE
EDDY DE PRETTO KID
SANDRINE COLLARD CACHE CACHE DANS LE NOIR
LOUIS CHEDID TU PEUX COMPTER SUR MOI
GEORGES BRASSENS PAUVRE MARTIN (version parle- de l'mission "Comme il vous plaira", 1965)
COEUR DE PIRATE T ES BELLE
INSECTE LA VALENTINE
BERTRAND BETSCH TOUT DOUX
LEWIS OFMAN UN AMOUR AU SUPER U
STARFLAM LA SONORA
JANE BIRKIN LES JEUX INTERDITS