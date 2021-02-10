Au Clair de la Lune : Du calme, des retrouvailles et des points d'appuis sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Du calme, des retrouvailles et des points d'appuis
MICHEL DELPECH J ETAIS UN ANGE
IVAN TIRTIAUX L OASIS
CABADZI CENT FOIS
JULIEN DORE NOUS
PLAISIR DE FRANCE ET BARBARA CARLOTTI HERBES MAUVES
JULIEN GRANEL BAGARRE BAGARRE
LAURA CAHEN CAVALE
SASKIA DANS MA TETE
DIDIER ODIEU BULLE
ALAIN CHAMFORT SINATRA
PHILIPPE DEWEYS SELFIE
JULIEN BAER DROLE DE SITUATION
JOSEPH D ANVERS LA VALSE DES GENS
ILIONA MOINS JOLI
BERNARD LAVILLIERS EST CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT
GRAND CORPS MALADE L'HEURE DES POETES
DAISY LAMBERT NORMA JEAN BAKER
CAMELIA JORDANA SILENCE