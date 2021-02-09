Au Clair de la Lune : Cette nuit des formes étranges, des âmes précieuses et des destinations urbaines sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Cette nuit des formes étranges, des âmes précieuses et des destinations urbaines
ALAIN SOUCHON BIDON
EDDY MITCHELL NASHVILLE OU BELLEVILLE
MANU LARROUY ECRIS MOI
BENJAMIN BIOLAY RUE SAINT LOUIS EN L ILE (FEAT JULIETTE ARMANET)
LISZA ORPHELIN
GREG HOUBEN CIGARETTE
CLAIRE DITERZI LE ROI DES FORETS
SUPERLUX MISS MOON
DAVID NUMWAMI BEATS
DAMSO 911
COEUR DE PIRATE MISTRAL GAGNANT
YVES SIMON LES HEROS DE BARBES
ROMAIN DURIS/JOANA PREISS AVANT LA HAINE
MAUD LUBECK LA FABRIQUE
CHARLES TRENET L AME DES POETES
NACH ALLO
ARMAN MELIES CONSTAMMENT JE BRULE
ALAIN BASHUNG GABY OH GABY