Au Clair de la Lune : Ce soir des combustibles, de la sueur et des émotions fortes sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir des combustibles, de la sueur et des émotions fortes
CHRISTOPHE ET SEBASTIEN TELLIER SENORITA
JULIEN GRANEL DEFAIT
MIOSSEC LE PLAISIR LES POISONS
ATOME DEVENIR UNE FILLE
ETIENNE DAHO SORTIR CE SOIR
MALIK DJOUDI BELLES SUEURS
JEAN LOUIS MURAT & JENNIFER CHARLES FRENCH KISSING
CLIO AMOUREUSE
KEREN ANN LES JOURS HEUREUX
BAPTISTE W HAMON JE BRULE
SNOOZE NEW YORK USA
PERITELLE TERRE
LEO FIFTY FIVE C EST LA MEME CHOSE
VOYOU LES TROIS LOUBARDS
IGNATUS ET MES MAINS
ARNO LE BON DIEU
TIM DUP LE VISAGE DE LA NUIT
JULIEN CLERC MON REFUGE