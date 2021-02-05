Au Clair de la Lune : Au creux de l'oreille ce soir de la patience, des limites et des promesses sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Au creux de l'oreille ce soir de la patience, des limites et des promesses
FRANCOISE HARDY MESSAGE PERSONNEL
CZERKINSKY POUR ETRE AIME FAUT ETRE AIMABLE
BERTRAND BELIN CHOSES NOUVELLES
GAEL FAYE LUNDI MECHANT
LISZA CANTA QUERIDA
BERTIER LES FILLES DE L AIR
MIOSSEC NOUS SOMMES
HUGO JE LIVRE DES MOUSTIQUES
DAMSO JULIEN
PETER PETER NOIR EDEN
TARMAC NOTRE EPOQUE
GAEL FAURE LA SAISON
ELIE DUPUIS DERNIER MOT
LA FIANCEE ON AVAIT JURE
Swing Richesse
STEPHAN EICHER TU NE ME DOIS RIEN
ROMAIN HUMEAU AMOUR
YAEL NAIM ATTENDRE