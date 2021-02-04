Au Clair de la Lune : En pleine lumière ce soir de la recherche et des retours sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
En pleine lumière ce soir de la recherche et des retours
DALVA LUMEN
JEAN LOUIS AUBERT REGARDE MOI
DA SILVA VILLA ROSA
CLARA LUCIANI COMME TOI
MARTIN LUMINET COEUR
MC SOLAAR SUPER GAINSBARRE
LOUIS REVE POUR L HIVER
VOLO CHANSON FRANCAISE
PAULINE CROZE SOLUTION
MIOSSEC L ASSISTANT PARLEMENTAIRE
DANIEL HELIN & JEAN YVES EVRARD IL PEINT
SACHA TOOROP JE TE REVIENDRAI
BLACKMAIL GUINEE BISSAU
MARIE WARNANT PEACE AND FREEDOM
LOUS AND THE YAKUZA AMIGO
CHATEAU FORTE A MOITIE CHIENS
VINCENT DELERM LES AMANTS PARALLELES
BENJAMIN BIOLAY COMME UNE VOITURE VOLEE