Au Clair de la Lune : Ce soir des mélodies à fredonner, des comportements à éviter et de la matière à rêvasser sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir des mélodies à fredonner, des comportements à éviter et de la matière à rêvasser
GAETAN ROUSSEL LES BELLES CHOSES
ANTOINE ARMEDAN ENSEMBLE C EST TOUT
BATLIK ENFUMEE
ARTHUR H NAVIGATEUR SOLITAIRE
LEOPOLDINE HH PSYCHOTROPIQUE
CLOU CESSE CESSE
ELSA LUNGHINI DU DESORDRE
AKSAK MABOUL UN CAID (RADIO EDIT)
DANIEL DARC LA TAILLE DE MON AME
PEUR BLEUE REVAGE
NACH COEUR DE PIERRE
LE MANOU BOULE DISCO
DORIAND LA RECETTE DU CLAFOUTIS PARFAIT
JEROME MINIERE ETINCELLES
JANE BIRKIN CES PETITS RIENS
BORA BORIS EN SURFACE (COVER ETIENNE DAHO)
BLONDE REDHEAD EN PARTICULIER
DOMINIQUE A LES EVEILLES