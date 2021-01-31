Au Clair de la Lune : Ce soir de la danse, du bien-être et du courage sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir de la danse, du bien-être et du courage
STEPHAN EICHER LE SOURIRE
ETIENNE DAHO L ETRANGERE
CAMILLE LA JEUNE FILLE AUX CHEVEUX BLANCS
GEORGES BRASSENS LES SABOTS D HELENE (version inedite)
BENOIT CARRE PIANO MECANIQUE
FRANCOISE HARDY TIREZ PAS SUR L AMBULANCE
MARIE WARNANT OH MON AMOUR
HENRI SALVADOR PARCE QUE CA ME DONNE DU COURAGE
MEIMUNA AU TEMPS DES COQUILLAGES
ALICE ET MOI T ES FAIT POUR ME PLAIRE
ARNO ELLE PENSE QUAND ELLE DANSE
EMILIE SIMON LE VIEIL AMANT
COEUR DE PIRATE T ES BELLE
BERNARD LAVILLIERS PIGALLE LA BLANCHE
FANNY BERIAUX LA NOYEE WITH FRIENDS
HYPERCLEAN HALO
MATHIEU BOOGAERTS BIEN
EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES