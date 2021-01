Au Clair de la Lune : Ce soir de la danse, du bien-être et du courage sur Auvio

STEPHAN EICHER LE SOURIRE

ETIENNE DAHO L ETRANGERE

CAMILLE LA JEUNE FILLE AUX CHEVEUX BLANCS

GEORGES BRASSENS LES SABOTS D HELENE (version inedite)

BENOIT CARRE PIANO MECANIQUE

FRANCOISE HARDY TIREZ PAS SUR L AMBULANCE

MARIE WARNANT OH MON AMOUR

HENRI SALVADOR PARCE QUE CA ME DONNE DU COURAGE

MEIMUNA AU TEMPS DES COQUILLAGES

ALICE ET MOI T ES FAIT POUR ME PLAIRE

ARNO ELLE PENSE QUAND ELLE DANSE

EMILIE SIMON LE VIEIL AMANT

COEUR DE PIRATE T ES BELLE

BERNARD LAVILLIERS PIGALLE LA BLANCHE

FANNY BERIAUX LA NOYEE WITH FRIENDS

HYPERCLEAN HALO

MATHIEU BOOGAERTS BIEN

EDDY DE PRETTO BATEAUX MOUCHES

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN