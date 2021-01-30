Au Clair de la Lune : Ce soir des filles, des aveux et de la fumée sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir des filles, des aveux et de la fumée
MATHIEU SAIKALY CLICHE COSMIQUE
MIELE JE VOUS AVOUE
JONATHAN PERSONNE SPRINGSTEEN
POWERSOLO DES FILLES
L IMPERATRICE PEUR DES FILLES
RAPHAEL VOYAGEUR IMMOBILE
AFFAIRE LOUIS TRIO LE LIT D HELENE
BORIS VIAN ON N EST PAS LA POUR SE FAIRE ENGUEULER
ANTOINE ARMEDAN SOUS LA LUNE
MING LA BALLADE DE JOHNNY GUITARE
ALICE ON THE ROOF LA FILLE SUR LE TOIT
ANGELE TA REINE
INNOCENTS UN HOMME EXTRAORDINAIRE
DOMINIQUE A JE T AIME TANT
SACHA TOOROP LA DANSE DES DOIGTS
BOREAL WOOD BLEU COMME TOI
LOUIS/VIRGINIE LEDOYEN OPIUM FUMEE DE REVE
FRANCIS CABREL TE RESSEMBLER