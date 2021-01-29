Au Clair de la Lune : Toutes les couleurs sur tous les tons sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Toutes les couleurs sur tous les tons
NICOLAS MICHAUX A LA VIE A LA MORT
BEN MAZUE QUAND JE MARCHE
NAVERT TA CADENCE
SERGE GAINSBOURG/JANE BIRKIN BALLADE DE MELODY NELSON
GREG HOUBEN RIO LIEGE
LE YETI LEGER LEGER
HUBERT MOUNIER NELSON
GEORGES BRASSENS IL SUFFIT DE PASSER LE PONT
CAMELIA JORDANA MA GUEULE
JULIEN RIBOT SUPER AAAH
EMILY LOIZEAU VOLE LE CHAGRIN DES OISEAUX
SOPHIE GALET L EXCELSIOR
LOUANE DONNE MOI TON COEUR
FREDDA BARRY WHITE
JERONIMO PASSE LE VENT DU TEMPS
TURQUOISE CHAT NOIR
GAETAN STREEL NOUS RETROUVER
JEANNE ADDED AIR