Au Clair de la Lune : Ce soir on plonge sans crainte dans le grand répertoire francophone sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir on plonge sans crainte dans le grand répertoire francophone
26 PINEL CONVERSATION DE FIN DE REVE
L IMPERATRICE SULTANS DES ILES
EIFFEL A TOUT MOMENT LA RUE
RAPHAEL LE TRAIN DU SOIR (FEAT POMME)
JULIEN BAER LE MONDE S ECROULE
ORWELL EXPOSITION UNIVERSELLE
LAURENT VOULZY LE POUVOIR DES FLEURS
MICHEL DELPECH LES DIVORCES
KLO PELGAG REMORA
SOY UN CABALLO LA BIBLIOTHEQUE
VANESSA PARADIS LA PLAGE
MICHEL BERGER VOYOU
CHATEAU LAMOTTE 9 EME PAS ROMY
GARE DU NORD SEARCHING GAINSBOURG
DANIEL DARC DESOLE
LOCKHART ! C'EST LA OUATE
SANDRINE COLLARD CACHE CACHE DANS LE NOIR
OLVO RADEAU (FEAT TEME TAN)