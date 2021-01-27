Au Clair de la Lune : Ce soir de la patience, des occupations et des réflexions sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir de la patience, des occupations et des réflexions
JEAN LOUIS MURAT A QUOI TU REVES
DOMINIQUE A PENDANT QUE LES ENFANTS JOUENT
JEANNE CHERHAL 5 OU 6 ANNEES
ALAIN SOUCHON JALOUX DU SOLEIL
PAULINE CROZE KIM
AUTOUR DE LUCIE DETACHE
PRIMERO SEREIN
MATTHIEU THONON MASSER
EMMANUELLE SEIGNER MARCHE A L OMBRE
CHRISTOPHE TONIGHT TONIGHT
MAGENTA TOM TOM CLUB
GEORGES BRASSENS LES PASSANTES (Version indite)
LOUS AND THE YAKUZA DILEMME
STARFLAM LA SONORA
CLARA LUCIANI LA CHANSON DE DELPHINE (FEAT VLADIMIR CAUCHEMAR)
DELPHINE VOLANGE HOTEL CHOPIN
ALBIN DE LA SIMONE J AI CHANGE
HERVE SI BIEN DU MAL