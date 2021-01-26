Au Clair de la Lune : Ce soir de l'anticipation, du soleil et de l'amour comme toujours... sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Ce soir de l'anticipation, du soleil et de l'amour comme toujours...
BENJAMIN BIOLAY ENCORE ENCORE (AVEC CHIARA MASTROIANNI)
CLARIKA MOI EN MIEUX
FLORENT MARCHET OU ETAIS TU
DAVID NUMWAMI BEATS
PR2B DES REVES
NANCY BOY TOI MOI
PHANEE DE POOL DES MIETTES SUR LE CANAPE
HIPPOCAMPE CAPRICE
LEONORE BRUSSELS
ALAIN CHAMFORT CE N EST QUE MOI
GREG HOUBEN LA MOUETTE
POOM DE LA VITESSE A L IVRESSE
DOMINIQUE A LES EVEILLES
NAZIM MOKHNACHI LE TEMPS DES INVENTAIRES
CARROUSSEL EVA
BERTRAND BELIN GLISSE REDRESSE
SEBASTIEN SCHULLER DUEL AU SOLEIL
LAURENT VOULZY LORELEY LORELEY