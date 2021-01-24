Au Clair de la Lune : Voyage en chansons dans l'espace et le temps. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Voyage en chansons dans l'espace et le temps.
MORCHEEBA FEAT. BENJAMIN BIOLAY PARIS SUR MER
ATOME DEVENIR UNE FILLE
ANAIS ENTRE DEUX VERRES
ALAIN SOUCHON JALOUX DU SOLEIL
ALBIN DE LA SIMONE UN HOMME
LULU GAINSBOURG L EAU A LA BOUCHE
RAPHAEL SOMNAMBULE (RADIO EDIT)
EDITH PIAF MON LEGIONNAIRE
FRANCOIZ BREUT L ORIGINE DU MONDE
GEORGES MOUSTAKI IL Y AVAIT UN JARDIN
GOODBYE MOSCOW SI L ETE
DOMINIQUE DALCAN LA LIONNE ET LE TIGRE
DAMSO 911
BERTRAND BURGALAT TRES GRAND TOURISME
BENJAMIN SCHOOS/APRIL MARCH J AI ESSAYE DE T AIMER
MONTPARNASSE SAIT ELLE QUE C EST ELLE (FEAT ANA GIRARDOT)
LE YETI LEGER LEGER
FRANCOISE HARDY LA PLUIE SANS PARAPLUIE