Au Clair de la Lune : Le plein de chansons françaises classiques, actuelles, poétiques, rythmées... sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Le plein de chansons françaises classiques, actuelles, poétiques, rythmées...
CAMILLE L ETOURDERIE
KATEL L APHELIE
CLARIKA C EST L HIVER
JULIEN CLERC MON REFUGE
PHILIPPE KATERINE DUO (feat ANGELE ET CHILLY GONZALEZ)
LOMEPAL REGARDE MOI
BERNARD LAVILLIERS & CATHERINE RINGER IDEES NOIRES (Acoustique2014)
LEO FERRE LE PIANO DU PAUVRE
MEIMUNA AU TEMPS DES COQUILLAGES (DAVID GRUMEL TROPICALPS REMIX)
DAVID LAFORE TU M EN DIRAS TANT
JANE BIRKIN/ETIENNE DAHO LA GRIPPE
JACQUES HIGELIN/BRIGITTE FONTAINE LA GRIPPE
MORGAN MALAISE
JEFF BODART JACQUES
RITA MITSOUKO LES HISTOIRES D A
EBBENE BARCELONE
STEPHAN EICHER DES HAUTS DES BAS
MIOSSEC BRULE