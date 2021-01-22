Au Clair de la Lune : Des classiques de la chanson à redécouvrir et des artistes actuels créatifs, en français dans le texte. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des classiques de la chanson à redécouvrir et des artistes actuels créatifs, en français dans le texte.
FRANCIS CABREL LA CORRIDA
ETIENNE DAHO SON SILENCE EN DIT LONG
FAUVE INFIRMIERE
BERTRAND BETSCH/NATHALIE GUILMOT LES VENTS CONTRAIRES
FRANCK MONNET WAIMARAMA
DAPHNE BALADE CRIMINELLE (feat. BENJAMIN BIOLAY)
STEPHAN EICHER CONFETTIS
JACQUES HELIAN A SAINT GERMAIN DES PRES
HUNTER BRILLER
PRIMERO LONGUES HEURES
COEUR DE PIRATE GOLDEN BABY
BARBARA D'ELLE A LUI
THOMAS DUTRONC LE PETIT JARDIN (FEAT JACQUES DUTRONC)
JACQUES DUVALL ELISABETH TAYLOR
NICOLAS MICHAUX NOS RETROUVAILLES
ALEX BEAUPAIN POURQUOI BATTAIT MON COEUR
PIERRE LAPOINTE LE MONARQUE DES INDES
AMARULA CAFE CLUB OD E