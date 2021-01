Au Clair de la Lune : Des chansons en français d'hier et d'aujourd'hui. sur Auvio

NOUVELLE VAGUE/CAMILLE PUTAIN PUTAIN

ESTELLE BALDE KILE

LES VALENTINS JE T ECRIS

JANE BIRKIN LES JEUX INTERDITS

PENDENTIF VERTIGE EXHAUSSE

ATLANTIQUE POUSSEE PAR LE VENT

MONTPARNASSE SAIT ELLE QUE C EST ELLE (FEAT ANA GIRARDOT)

FANNY BERIAUX LA NOYEE WITH FRIENDS

ROZA COULE AMOUR

YELLOWSTRAPS SI TU SAVAIS (FEAT SWING)

JINGLE

AUTOUR DE LUCIE LENT

YAEL NAIM ATTENDRE

CATHERINE LARA LA CRAIE DANS L ENCRIER

GAEL FAYE LUNDI MECHANT

HOLLYDAYS ON A DEJA

MARIE FLORE BRAQUAGE

BERTRAND BELIN HYPERNUIT

CAMELIA JORDANA SILENCE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN