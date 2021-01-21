Au Clair de la Lune : Des chansons en français d'hier et d'aujourd'hui. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des chansons en français d'hier et d'aujourd'hui.
NOUVELLE VAGUE/CAMILLE PUTAIN PUTAIN
ESTELLE BALDE KILE
LES VALENTINS JE T ECRIS
JANE BIRKIN LES JEUX INTERDITS
PENDENTIF VERTIGE EXHAUSSE
ATLANTIQUE POUSSEE PAR LE VENT
MONTPARNASSE SAIT ELLE QUE C EST ELLE (FEAT ANA GIRARDOT)
FANNY BERIAUX LA NOYEE WITH FRIENDS
ROZA COULE AMOUR
YELLOWSTRAPS SI TU SAVAIS (FEAT SWING)
JINGLE
AUTOUR DE LUCIE LENT
YAEL NAIM ATTENDRE
CATHERINE LARA LA CRAIE DANS L ENCRIER
GAEL FAYE LUNDI MECHANT
HOLLYDAYS ON A DEJA
MARIE FLORE BRAQUAGE
BERTRAND BELIN HYPERNUIT
CAMELIA JORDANA SILENCE