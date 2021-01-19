Au Clair de la Lune : De grands classiques et des découvertes en français dans le texte. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De grands classiques et des découvertes en français dans le texte.
SUPER SKA FEAT MURIEL D AILLEURS LA PLUIE
EMILIE PROULX MONTAGNES RUSSES MINI TSUNAMIS
LA FEMME COOL COLORADO
PIERRE VASSILIU DANS MA MAISON D AMOUR
ILIONA RESTE
SASKIA DANS MA TETE
FRANCIS CABREL TE RESSEMBLER
DANI DINGUE
MALIK DJOUDI AUTREMENT
KLON WEST
LE MANOU BOULE DISCO
RALLYE FLOWERGIRL
ORWELL JAMAIS ASSEZ (FEAT ARMELLE PIOLINE)
HOLDEN UNE FRACTION DE SECONDE
AKSAK MABOUL SILHOUETTES
GERALD GENTY PLANEUR
ALAIN SOUCHON PRESQUE
JULIEN DORE NOUS