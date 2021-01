Au Clair de la Lune : Voyage nocturne en français dans le texte sur Auvio

BENJAMIN BIOLAY VOLVER

PAULINE CROZE FEMME FOSSILE

DAN LACKSMAN BONJOUR MONSIEUR HULOT

VOYOU JARDIN D HIVER

CELENASOPHIA ME PLONGER DANS TES YEUX

GAETAN ROUSSEL POESIE

ALAIN SOUCHON AU RAS DES PAQUERETTES

CHARLES TRENET DOUCE FRANCE

ANAIS DRH

TOM FIRE feat MC SOLAAR MARCHE OU REVE

SUAREZ COULEUR CAFE

GEORGES MOUSTAKI HEUREUSEMENT QU IL Y A DE L HERBE

RAPHAEL PERSONNE N A RIEN VU

SANDRA N KAKE NUIT

LARKO MY SELF

EMILIE SIMON PARIS J AI PRIS PERPETE

LOREN LOPEZ LA ROMANCE

LOUANE DONNE MOI TON COEUR

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN