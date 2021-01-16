Au Clair de la Lune : Voyage nocturne en français dans le texte sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Voyage nocturne en français dans le texte
BENJAMIN BIOLAY VOLVER
PAULINE CROZE FEMME FOSSILE
DAN LACKSMAN BONJOUR MONSIEUR HULOT
VOYOU JARDIN D HIVER
CELENASOPHIA ME PLONGER DANS TES YEUX
GAETAN ROUSSEL POESIE
ALAIN SOUCHON AU RAS DES PAQUERETTES
CHARLES TRENET DOUCE FRANCE
ANAIS DRH
TOM FIRE feat MC SOLAAR MARCHE OU REVE
SUAREZ COULEUR CAFE
GEORGES MOUSTAKI HEUREUSEMENT QU IL Y A DE L HERBE
RAPHAEL PERSONNE N A RIEN VU
SANDRA N KAKE NUIT
LARKO MY SELF
EMILIE SIMON PARIS J AI PRIS PERPETE
LOREN LOPEZ LA ROMANCE
LOUANE DONNE MOI TON COEUR