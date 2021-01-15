Au Clair de la Lune : De la chanson française sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
De la chanson française
LAURENT VOULZY LA FILLE D AVRIL
FABIEN MARTIN LA CONQUETE SPATIALE
A S DRAGON MAIS PAS CHEZ MOI
GAEL FAYE LUNDI MECHANT
LIO NATACHA CHIEN CHIEN (B.Vian)
L LA BEAUTE D AVA GARDNER
VANESSA PARADIS LES ESPACES ET LES SENTIMENTS
CLAUDE NOUGARO HERBIE HANCOCK
LISZA LES RIVES ROUGES
BARBARA CARLOTTI L IDEAL
HUBERT LENOIR RECOMMENCER
JACQUES HIGELIN SE REVOIR ET S EMOUVOIR
ICHON NOIR OU BLANC
INSECTE LA VALENTINE
FLORENT MARCHET DEVANT L ESPACE
PEPPERMOON FRERE ET SOEUR
JERONIMO LA CHIENNE DE BAIKONOUR
FRANCE GALL CHANSON INDIENNE