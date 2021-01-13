Au Clair de la Lune : Des chansons françaises d'hier, d'aujourd'hui et de demain sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des chansons françaises d'hier, d'aujourd'hui et de demain
STACEY KENT AU COIN DU MONDE
FRANCOISE HARDY/ALAIN BASHUNG QUE RESTE T IL DE NOS AMOURS
DORIAND LA MACHINE A LAVER
JULIEN CLERC MON REFUGE
ALICE SPA TES MOTS D AMOUR
JULIETTE ARMANET COOL CAT
PENDENTIF EMBRASSE MOI
MINA SANG A CEUX QUI VIENDRONT APRES NOUS
VINCENT LIBEN LES CEVENNES
MARC GAUVIN LA FEMME LEGERE
MARIE WARNANT OH MON AMOUR
ZAZIE FAUT PAS S Y FIER
THOMAS DUTRONC LE PETIT JARDIN (FEAT JACQUES DUTRONC)
MARC GAUVIN BELPHEGOR
RALLYE FLOWERGIRL
CLEA VINCENT ICI ET MAINTENANT
MIEL DE MONTAGNE FRAGILE
RAPHAEL PERSONNE N A RIEN VU