Au Clair de la Lune : sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
VERONIQUE SANSON CHANSON SUR MA DROLE DE VIE
BON ENTENDEUR L AMOUR JOUE AU VIOLON (FEAT JEANNETTE)
ISABELLE ANTENA LE POISSON DES MERS DU SUD
GREG HOUBEN LA MOUETTE
ELSA KOPF SOUS LA PLUIE
POLO & PAN CHASSEUR D IVOIRE
DAVID NUMWAMI BEATS
JEAN FRANCOIS COEN ULYSSE & PENELOPE
STEPHANIE BLANCHOUD DEUX MILLE VINGT (FEAT MARBLE SOUNDS)
CORALIE CLEMENT/ETIENNE DAHO JE NE SENS PLUS TON AMOUR
PAULINE CROZE M EN VOULEZ VOUS
GRAND CORPS MALADE MAIS JE T AIME (FEAT CAMILLE LELLOUCHE)
MATHIEU LIPPE FORET
AFFAIRE LOUIS TRIO LE CHAT A TOUJOURS RAISON
DAAN/ELS POTTERMANS JAMAIS NEUTRAL
CLARIKA JOKER
MIELE LE JOUR ET LA NUIT
LOUANE DONNE MOI TON COEUR