Au Clair de la Lune : Voyage nocturne en chansons françaises. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Voyage nocturne en chansons françaises.
ALAIN SOUCHON ICI ET LA
Swing Richesse
JERONIMO A MONACO
FRANCIS CABREL TE RESSEMBLER
CAMELIA JORDANA CE QUI NOUS LIE EST LA
MORGANE IMBEAUD AMAZONE
TIKEN JAH FAKOLY AFRICAIN A PARIS
JACQUES DUTRONC UN JOUR TU VERRAS
JUDITH KIDDO SERPENT CHEVAL
OXMO PUCCINO UNE CHANCE
MADEMOISELLE NINETEEN JE NE VOIS QUE VOUS
JACQUES HIGELIN JOLIE MOME
HERVE SI BIEN DU MAL
ARNOLD TURBOUST LES ENVAHISSEURS
ANTOINE ARMEDAN SI JE TE DISAIS
LILEE RENGAINE
NICOLAS MICHAUX NOUVEAU DEPART
GAEL FAYE LUNDI MECHANT