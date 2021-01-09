Au Clair de la Lune : Immersion totale dans le large répertoire de la chanson française. sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Immersion totale dans le large répertoire de la chanson française.
DOMINIQUE A LE COURAGE DES OISEAUX
LOUIS GARREL LES YEUX AU CIEL
AUTOUR DE LUCIE MARIE (CEUX QUI NE REVENT PAS)
SAULE MOURIR PLUTOT CREVER (FEAT ALICE ON THE ROOF)
JACQUES DUVALL TOUT SEUL
PHILIPPE LEOTARD CHTE PLAY PLUS
FRANCIS CABREL PETITE MARIE
SERGE REGGIANI UN MENUISIER DANSAIT
MIDGET A CIEL OUVERT
HOLDEN SUR LE PAVE
ARIANE MOFFATT POUR TOI
MAXIME LE FORESTIER AMBALABA
ETIENNE DAHO SON SILENCE EN DIT LONG
TROUBLEMAKERS FATIGUE UNIVERSELLE
POMME ANXIETE (REMIX)
LISZA CENDRES
ELSA LUNGHINI DU DESORDRE
PLASTIC BERTRAND L EXPERIENCE HUMAINE