Au Clair de la Lune : Immersion totale dans le large répertoire de la chanson française. sur Auvio

DOMINIQUE A LE COURAGE DES OISEAUX

LOUIS GARREL LES YEUX AU CIEL

AUTOUR DE LUCIE MARIE (CEUX QUI NE REVENT PAS)

SAULE MOURIR PLUTOT CREVER (FEAT ALICE ON THE ROOF)

JACQUES DUVALL TOUT SEUL

PHILIPPE LEOTARD CHTE PLAY PLUS

FRANCIS CABREL PETITE MARIE

SERGE REGGIANI UN MENUISIER DANSAIT

MIDGET A CIEL OUVERT

HOLDEN SUR LE PAVE

ARIANE MOFFATT POUR TOI

MAXIME LE FORESTIER AMBALABA

ETIENNE DAHO SON SILENCE EN DIT LONG

TROUBLEMAKERS FATIGUE UNIVERSELLE

POMME ANXIETE (REMIX)

LISZA CENDRES

ELSA LUNGHINI DU DESORDRE

PLASTIC BERTRAND L EXPERIENCE HUMAINE

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN